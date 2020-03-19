Разумкова и депутатов, общавшихся с Шаховым, проверяют на коронавирус – СМИ

19.03.2020, 6:13, Новости дня

Народных депутатов, которые контактировали с зараженным коронавирусом нардепом Сергеем Шаховым, проверяют на наличие заболевания. Об этом “Украинской правде” сообщил источник в руководстве парламента.

По данным издания, сейчас в парламенте определяют круг лиц, которые имели контакт с Шаховым, и проводят их проверку. Тест на вирус должен пройти также спикер парламента Дмитрий Разумков.

“Разумков чувствует себя хорошо. Но все равно проверится”, – сообщил СМИ источник из окружения спикера.

17 марта в Министерстве здравоохранения Украины сообщили, что среди заразившихся коронавирусом есть 44-летний мужчина, житель Киевской области, вернувшийся из-за границы.

18 марта украинские СМИ сообщили, что зараженным оказался депутат Шахов.

В аппарате Верховной Рады сообщили, что в здании парламента 16-го и 17 марта его не было. На сайте Рады указано, что последний раз он присутствовал на заседании 6 марта.

Шахов подтвердил, что у него выявили коронавирусную инфекцию, сказал, что находится в самоизоляции и неплохо себя чувствует.

Общественное движение “Чесно” сообщило, что Шахов 12 марта посещал заседание экологического комитета. По словам его коллеги по комитету Александра Мариковского, депутат вернулся из Европы 11 марта.

Вспышка COVID-19 началась в конце 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Института Джона Хопкинса, к 18 марта инфекцией заразилось 204 тыс. человек по всему миру, количество умерших превысило 8 тыс.

В Украине по состоянию на 17 марта подтверждено 14 случаев заражения коронавирусом, два человека умерли.