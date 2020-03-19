COVID-19. В Армении планируют за четыре дня построить отделение инфекционной больницы

19.03.2020, 6:13, Новости дня

В Армении за три-четыре дня планируют построить новый корпус для инфекционной клинической больницы “Норк”. Об этом 18 марта сообщил министр здравоохранения Армении Арсен Торосян в Facebook.

“Ведется строительство модульной приемной инфекционной больницы. Через три-четыре дня у нас будет 40 новых палат”, – отметил Торосян.

Ինֆեկցիոն հիվանդանոցի մոդուլային ընդունարանի շինարարությունը լայն թափով ընթանում է։ 3-4 օրում կունենանք 40 նոր պալատ։ Posted by Arsen Torosyan on Teisipäev, 17. märts 2020

По состоянию на 18 марта в Армении подтвердили 102 случая заражения коронавирусом, а с 16 марта в республике объявили чрезвычайное положение, пишет “Арменпресс”.

Кроме того, для борьбы с коронавирусом в Армении объявили сбор средств. Как уточнили в “Арменпресс”, на открытый счет на сегодняшний день поступило уже более 45 млн драмов (около 2,5 млн грн).

Кроме того, для поддержания экономики на фоне связанного с коронавирусом кризиса правительство Армении выделило 150 млрд драмов (8,3 млрд грн).

Первый случай коронавируса в республике был зафиксирован 1 марта. Заболевшим оказался гражданин Армении, прилетевший из Тегерана.

Вспышка COVID-19 началась в конце 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Института Джона Хопкинса, к 18 марта инфекцией заразилось 204 тыс. человек по всему миру, количество умерших превысило 8 тыс.