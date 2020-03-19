Ученые доказали, что люди выглядят не так, как видят себя в зеркале

19.03.2020, 6:09, Разное

Испанские исследователи из Университета Барселоны доказали, что люди выглядят обычно не так, как привыкли видеть себя в зеркале. На восприятие собственной внешности влияют различные психологические особенности.

Испанские исследователи провели необычный эксперимент, участниками которого стали 11 мужчин и 12 женщин. Добровольцы вначале заполнили специальные опросники о собственной внешности, после чего были созданы для каждого человека аватары, загруженные в виртуальную реальность. Участники получил по три юзерпика. Первый был разработан на базе полученных ответов, второй создан как некая идеальная версия, а третий был как две капли похож на добровольца. Респондентам предложили детально изучить созданные аватары в виртуальном пространстве.

Оказалось, что люди считали собственные юзерпики более красивыми, глядя на них со стороны. Авторы эксперимента отметили, что изучив собственную внешность таким необычным образом, многие участники начинали воспринимать свой облик более благосклонно. По словам ученых, люди обычно склонны оценивать собственную наружность чрезмерно критично. При этом других людей они как правило считают более красивыми и привлекательными.