ЕЦБ решил потратить 750 млрд евро на выкуп с рынка ценных бумаг

19.03.2020, 6:08, Новости дня

Совет управляющих Европейского Центрального банка (ЕЦБ) принял решение о запуске программы выкупа ценных бумаг на 750 млрд евро для поддержки финансовой стабильности в условиях распространения коронавируса нового типа, говорится в заявлении ЕЦБ.

«Совет управляющих [ЕЦБ] принял решение запустить новую временную программу покупки активов частных и государственных ценных бумаг, чтобы противостоять серьезным рискам для механизмов кредитно-денежной политики и перспектив в зоне евро, вызванным вспышкой и быстрым распространением коронавируса, [вызывающего заболевание] COVID-19», – приводит текст заявления ЕЦБ ТАСС.

Согласно заявлению регулятора, выкуп ценных бумаг будет осуществляться до конца 2020 года и «будет включать все категории активов, подпадающие под существующую программу».

В ЕЦБ уточнили, что принятая программа может быть прекращена в связи с решением о завершении кризисного этапа в распространении коронавируса нового типа, но «в любом случае [это произойдет] не ранее конца 2020 года».

Напомним, в прошлую пятницу ФРС США объявила о намерении потратить 1,5 трлн долларов на покупку ценных бумаг. В понедельник ФРС обнулила базовую процентную ставку в рамках борьбы с последствиями влияния коронавируса на экономическую активность в США. ФРС также решила потратить 500 млрд долларов на покупку гособлигаций США и 200 млрд долларов на приобретение ипотечных ценных бумаг.