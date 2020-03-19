 

ЕЦБ решил потратить 750 млрд евро на выкуп с рынка ценных бумаг

19.03.2020, 6:08, Новости дня

Совет управляющих Европейского Центрального банка (ЕЦБ) принял решение о запуске программы выкупа ценных бумаг на 750 млрд евро для поддержки финансовой стабильности в условиях распространения коронавируса нового типа, говорится в заявлении ЕЦБ.

«Совет управляющих [ЕЦБ] принял решение запустить новую временную программу покупки активов частных и государственных ценных бумаг, чтобы противостоять серьезным рискам для механизмов кредитно-денежной политики и перспектив в зоне евро, вызванным вспышкой и быстрым распространением коронавируса, [вызывающего заболевание] COVID-19», – приводит текст заявления ЕЦБ ТАСС.

Согласно заявлению регулятора, выкуп ценных бумаг будет осуществляться до конца 2020 года и «будет включать все категории активов, подпадающие под существующую программу».

В ЕЦБ уточнили, что принятая программа может быть прекращена в связи с решением о завершении кризисного этапа в распространении коронавируса нового типа, но «в любом случае [это произойдет] не ранее конца 2020 года».

Напомним, в прошлую пятницу ФРС США объявила о намерении потратить 1,5 трлн долларов на покупку ценных бумаг. В понедельник ФРС обнулила базовую процентную ставку в рамках борьбы с последствиями влияния коронавируса на экономическую активность в США. ФРС также решила потратить 500 млрд долларов на покупку гособлигаций США и 200 млрд долларов на приобретение ипотечных ценных бумаг.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.03 / Заразившуюся коронавирусом Куриленко отказались госпитализировать в Британии

03.02 / Пистолет против ножа: защищаясь, жандарм во Франции применил оружие

06.02 / Ушла легенда: в возрасте 103 лет скончался лучший экранный Спартак – Кирк Дуглас

11.02 / Россия поставила Китаю 2 млн медицинских масок

03.02 / Роспотребнадзор: россияне по-прежнему не болеют коронавирусом

16.02 / Пять стран потребовали от Ирана срочно выплатить компенсацию за сбитый Boeing

04.02 / Российский препарат от коронавируса начали тестировать в Китае

09.02 / Минск сделал заявления по кредиту от Москвы и ценам на нефть

12.02 / Бренд Volkswagen вывел на тесты новый универсал Arteon

24.02 / Наезд на участников карнавала в Германии. Количество пострадавших возросло до 30

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска