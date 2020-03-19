Мнение: Коронавирус создали биологи 5 лет назад?

19.03.2020, 5:46, Разное

Так все-таки его создали? В 2015 году?

Чрезвычайно, я бы сказал, любопытную заметку 2015 (!!) года откопал Лео Каганов, известный писатель:

“Успешный лабораторный эксперимент по созданию гибридной формы коронавируса летучих мышей, способной заражать человека, вызвал среди ученых опасения о непредсказуемых последствиях утечки вируса-мутанта. Об открытии и спорах вокруг него сообщает издание Nature News.

Американские биологи создали «химеру» из вируса подковоносых летучих мышей Китая, известного как SHC014: его поверхностный белок перенесли в вирус SARS, живущий в легких подопытных мышей (для моделирования заражения человека). Ученые доказали, что вирус SHC014 уже обладает всеми необходимыми орудиями для связывания с ключевым рецептором клеток человека. Эксперимент подтвердил гипотезу о возможности прямого заражения человека коронавирусами летучих мышей.

Однако другие вирусологи сомневаются, что полученный вывод оправдывает риск эксперимента: ученые же создали новый вирус, который отлично размножается в клетках человека. Более того, они продолжили свою работу даже после того, как в октябре 2014 года правительство США ввело мораторий на финансирование исследований вирусов гриппа, SARS и MERS (для проекта было сделано исключение).

Авторы исследования не согласны с этой позицией: если бы не эксперимент, об угрозе вируса SHC014 никто бы не узнал. Все ученые были уверены, что он не способен заражать человека, и только опыт с пересадкой показал, что вирус летучих мышей SHC014 уже преодолел ключевые препятствия и научился проникать в клетки”. https://lenta.ru/news/2015/11/13/virus/

А вот ссылка на сам текст Каганова: http://lleo.me/dnevnik/2020/03/16

Если всё так – то да, это многое объясняет. В частности, истерическую реакцию правительств: они просто с самого начала знали, ЧТО ЭТО за вирус. Искусственно усиленный вирус SARS, то есть – атипичной пневмонии. “Атипичка” в свое время “не пошла”, ну и вот в этом “Ковиде”, стало быть, поработали над ошибками.

Ларчик просто открывался: китайцы, по всей видимости, уперли эту разработку к себе и стали ее “изучать” в лабораториях Уханя…

Тяжелое впечатление – даже у меня. Как будто оказываешься внутри апокалиптического триллера.