Мнение: Самый серьезный вызов со времен Второй мировой войны

19.03.2020, 5:45, Разное

"Поэтому позвольте мне сказать: это серьезно. Относитесь к этому так же серьезно. С момента объединения Германии, нет – со времен Второй мировой войны не было для нашей страны вызова , где наша общая солидарность была бы так важна" (с) Ангела Меркель

Расширенная версия звучит так:

Нас совершенно не беспокоит то, что наши партнеры за рубежом утверждают, будто наши методы ведения борьбы против коронавируса напоминают методы китайских коммунистов. Они лицемерно утверждают, что это означает, что с коронавирусом вообще не надо бороться. Однако вопрос здесь не в методе, а в цели, а именно в устранении опасности. (Аплодисменты, не утихающие несколько минут.) Вопрос не в том, хороши ли наши методы или плохи, а в том, насколько они успешны. Немецкое правительство готово использовать любые способы. И нам плевать, если кто-то против. Мы не намерены ослаблять медицинский потенциал Германии мерами, поддерживающими высокий, почти как в обычное время, уровень жизни для определённого класса, и тем самым подвергать опасности нашу борьбу с коронавирусом Мы добровольно отказываемся от значительной части нашего уровня жизни, чтобы усилить нашу борьбу с коронавирусом настолько быстро и основательно, насколько это возможно. Это не самоцель, а средство к цели. После победы над эпидемией наш социальный уровень жизни будет ещё выше. Нам не надо имитировать китайские методы, поскольку наши люди и лидеры лучше, чем у них, и это даёт нам огромное преимущество. Однако события показали, что нам нужно работать гораздо больше, чем мы работали до сих пор, чтобы окончательно повернуть борьбу с коронавирусом в нашу пользу.

Как, между прочим, показали бесчисленные письма из больниц и земель Германии, с этим согласен весь немецкий народ. Все понимают, что если мы проиграем, то всё будет уничтожено. Народ и руководство намерены принять самые радикальные меры. Широкие рабочие массы нашего народа вовсе не недовольны тем, что наше правительство слишком жёсткое. Если они чем-то и недовольны, так только тем, что оно слишком мягкое. Спросите у любого в Германии, и он вам скажет: самое радикальное – это всего лишь достаточно радикальное, и самое тотальное – это всего лишь достаточно тотальное для того, чтобы одержать победу над коронавирусом.

Тотальная борьба с коронавирусом стала делом всего немецкого народа. Никто не имеет права игнорировать выдвигаемые ей требования. Мой призыв к тотальной борьбе с коронавирусом от 18 марте был встречен оглушительными аплодисментами. Поэтому я могу вас заверить, что меры, на которые идёт руководство, находятся в полном согласии с желаниями немецкого народа – как среди рядовых граждан, так и на переднем краем борьбы с эпидемией. Народ готов нести любую ношу, вплоть до самой тяжёлой, идти на любые жертвы, если только это ведёт к великой цели – победе над коронавирусом. (Бурные аплодисменты.)

Настало время заставить лодырей работать. (Бурное согласие.) Их нужно вывести из состояния покоя и комфорта. Мы не можем ждать, пока они поумнеют. Тогда уже может быть слишком поздно. Сигнал тревоги должен прозвучать для всего народа. За работу должны взяться миллионы рук по всей стране. Те меры, которые мы приняли, и те меры, которые мы примем сейчас и о которых я буду говорить несколько позже в этой же речи, являются критическими для всей нашей общественной и частной жизни. Отдельному человеку, возможно, придётся пойти на большие жертвы, но они ничто по сравнению с теми жертвами, на которые ему придётся пойти, если его отказ приведёт нас к страшной национальной катастрофе. Лучше действовать своевременно, чем ждать, когда болезнь пустит корни. И не надо жаловаться на врача или подавать на него в суд из-за телесного повреждения. Он ведь режет не для того, чтобы убить пациента, а для того, чтобы спасти его жизнь.

Позвольте мне ещё раз подчеркнуть, что чем больше жертвы, на которые должен пойти немецкий народ, тем больше необходимость справедливо их поделить. Именно этого хочет народ. Никто не против того, чтобы возложить на себя даже самое тяжелое бремя борьбы с коронавирусом. Однако народ сильно возмущается, когда кто-то пытается уклониться от своего бремени.

Мы – дети народа, сплочённые самым критическим моментом за всю нашу национальную историю.