Курс евро на рынке Forex превысил 90 рублей

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19.03.2020, 5:42, Разное

Курс евро на рынке Forex преодолел отметку в 90 рублей. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Доллар превысил 82 рубля. На Московской бирже американская и европейская валюта достигли предельных значений для 18 марта: 80,87 и 88,7 рублей соответственно. Падение рубля произошло после рекордного снижения цен на нефть: Brent опустилась ниже 25 долларов за баррель впервые с мая 2003 года, WTI обновила минимум с марта 2002 года и стала стоит дешевле 23 долларов.

Сегодня днем Саудовская Аравия объявила, что собирается поддерживать поставки нефти на максимальном уровне – более 12 млн баррелей в сутки. Снижение цен на энергоносители началось после того, как в начале марта страны ОПЕК+ не смогли договориться о дополнительном снижении объема добычи нефти. Снизить добычу предложили из-за падения спроса на энергоносители в связи с ситуацией с коронавирусом.

Федеральная резервная система США на фоне пандемии COVID-19 снизила ставку до диапазона 0-0,25%. После этого некоторые российские банки ограничили прием вкладов в долларах. Райфайзенбанк объявил о прекращении приема новых вкладов в американской валюте и остановке пролонгации старых, Росбанк перестал их принимать, а Юникредит – ограничил. 

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Источник: Новая газета



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