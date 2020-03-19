С начала года на госгранице выявлено более 400 человек с признаками инфекции

19.03.2020, 5:20, Новости дня

Роспотребнадзор с января досмотрел на государственной границе более 4,5 млн человек, при этом было выявлено более 400 человек с признаками инфекций.

Как говорится в сообщении Роспотребнадзора, опубликованном на сайте ведомства, усиления санитарно-карантинного контроля потребовала неблагополучная эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции в мире.

По последним данным, в мире заразились свыше 200 тыс. человек, более 8 тыс. умерли. По данным оперативного штаба, в РФ зарегистрировано 114 случаев заражения.

Эффективных лекарств от коронавируса COVID-19 на данный момент нет. Однако Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что вакцину уже тестируют.

"Началось первое испытание вакцины, — сообщил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. — Это происходит всего через 60 дней после того, как была исследована генетическая последовательность коронавируса. Это невероятное достижение! Мы благодарим исследователей по всему миру, которые собрались вместе для того, чтобы системно подойти к оценке экспериментальной терапии".

Российское правительство выделит почти 12 миллиардов рублей на финансовую поддержку медиков, которые помогают пациентам с коронавирусом. Распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Кроме того, утверждены временные правила выдачи больничных тем, кто находится на карантине.

В соцсетях другая эпидемия: там масса ложных сообщений, которые подхватывают некоторые СМИ. Последний вброс: якобы глава военного ведомства приказал ввести в Москве комендантский час. В Минобороны подчеркнули, что грубо слепленная фальшивка, вброшенная представителями одной из соседних стран. Кстати, за публикацию непроверенных данных могут отобрать лицензию и заблокировать ресурс. В Роскомнадзоре предупредили, что будут применять самые жесткие меры.