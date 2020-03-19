 

Вирус с госучастием: власти США готовы покупать доли в пострадавших от коронавируса корпорациях

19.03.2020, 5:20, Новости дня

Главный экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу сообщил о том, что правительство, оказывающее поддержку компаниям имеет право занять “справедливую позицию”. Речь идет о выделении помощи корпорациям, просящим предоставления налоговых льгот в условиях борьбы с эпидемией коронавируса. Власти готовы им помочь, но при этом рассматривают возможность приобретения доли в них.

При этом Кудлоу похвалил меры, предпринятые General Motors, закрывшей свои предприятия на период эпидемии.На такой шаг пошли также Ford и Fiat Chrysler.

Кудлоу отметил, что приобретение долей в пострадавших компаниях — лишь один из вариантов, который рассматривает Белый дом. При этом нынешние заявления экономического советника о спасении той же GM явно контрастируют с его комментариями 2009 года, когда оказываемую администрацией Обамы автопроизводителю поддержку он назвал “атакой на рыночный капитализм”.



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