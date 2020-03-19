 

Остается молиться: врачи спасают главу Большого театра от коронавируса

19.03.2020, 5:15, Разное

Телеграм-канала Mash с пометкой “молния” сообщил, что генеральный директор Большого театра Владимир Урин госпитализирован в Москве с подозрением на коронавирус. Причем в  больницу он пришел сам. Его беспокоили слабость, озноб и заложенность носа. Потом температура подскочила до 38, появился сухой кашель. 

По заверению Владимира Георгиевича, он подхватил простуду во время работы в театре. Пока врачи диагностировали бронхит, под вопросом – двусторонняя пневмония средней тяжести. И, конечно, взяли тест на коронавирус. Результат будет через 4−5 дней. Пока же, как говорится, остается только молиться. 

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 16 Мар 2020 в 8:14 PDT

Если окажется, что у Урина тот самый коронавирус, в зоне риска окажутся все, с кем он контактировал в последнее время. А это актеры, режиссеры, импресарио. Например, Фонд “Подари жизнь” планировал благотворительный концерт Viva La Vita, который должен был состояться на Исторической сцене Большого театра 6 апреля. И Урин каждый день встречался с представителями заявленных в афише звездами первой величины. Теперь все они тоже под подозрением. 



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