“Меня это только укрепляет”: Рената Литвинова борется с коронавирусом водкой

19.03.2020, 5:15, Разное

Рената Литвинова решила обезопасить себя с помощью алкогольного напитка. Антисептическим гелям она предпочла водку.

Актриса опубликовала в своем инстаграм-аккаунте черно-белую фотографию, на которой сидит за столиком со стаканом. Она написала, что закупилась “беленькой” впрок “для дезинфекции во все обшлага”.

По словам знаменитости, иногда она надевает одноразовые перчатки, а также протирает окружающих ее людей спиртовыми салфетками. Рената Литвинова отметила, у нее начинается какая-то новая жизнь, очень похожая на то, что было в молодости.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 16 Мар 2020 в 8:14 PDT

“Но меня это только укрепляет”, – призналась артистка театра и кино. Она дала понять, что может противостоять эпидемии коронавируса. В качестве профилактики COVID-19 звезда пьет много воды.

Отметим, Рената Литвинова обожает бывать за границей. Излюбленным местом отдыха актрисы является Париж. Однако в связи с эпидемией коронавируса в мире теперь актрисе придется отказаться от поездок за рубеж.