У Надежды Бабкиной был роман с женатым парнем

19.03.2020, 5:09, Разное

Российская певица Надежда Бабкина призналась, что ее молодость была бурной. В годы студенчества она встречалась с мужчиной, который был женат на другой женщине.

Ныне Надежда Бабкина не думает, что у ее кавалера были настоящие чувства по отношению к ней. Как вспоминает сейчас исполнительница, она познакомилась и влюбилась в парня старше себя, и у него уже имелась собственная семья. Молодой человек был приятной наружности и хорошо пел, чем и нравился девушкам. Не смогла устоять против него и будущая знаменитость. Между ними возник любовный роман, о котором через определенное время узнали родные.

Отца Надежды Бабкиной вызвали на педагогический совет, где собрались и члены партии. Она сильно волновалась по этому поводу, считая, что получит сильное наказание за такую романтическую связь с женатым мужчиной. Отец попросил ее выйти из аудитории и, по признанию Бабкиной, находясь в окружении педагогов и партийцев смог защитить дочь от нападок. «Запретные» отношения ей пришлось прекратить, разрыв будущая звезда пережила непросто, но «выздоровела» благодаря очередным отношениям.

Надежда Бабкина состояла в браке с музыкантом Владимиром Заседателевым, родив от него сына Данилу. Прожитое вместе с ним время она вспоминает сейчас не столь просто, потому как барабанщик изменял ей, а развестись с ним она не могла, так как воспитывалась в иных традициях. Больше 15 лет она живет совместной жизнью с коллегой Евгением Гором, который младше ее на 30 лет. Пару не смущает такая разница в возрасте, а певица считает, что необходимо жить сегодняшним днем, неизвестно, что будет завтра.