 

Мнение: 70% или 2,7%?

19.03.2020, 5:06, Разное

📸Владимир Путин  в очередной серии ТАССовской игры (https://putin.tass.ru/ru/o-srednem-klasse/) в вопросы-ответы реально зажёг!

«Если Вы думаете, что средний класс — это так, как живут во Франции, в Германии либо в Соединённых Штатах, то это не соответствует действительности. Средний класс в каждой стране разный. Есть соответствующая методика Мирового банка, она заключается в том, что средний класс считается по количеству домохозяйств, людей, доходы которых в полтора раза больше, чем минимальный размер оплаты труда. У нас таких… МРОТ 11 280, по-моему, в этом году, так, а средняя зарплата гораздо выше. У нас таких достаточно много, уверенно свыше 70%».

При чем тут МРОТ и средняя зарплата?т Тогда уж надо сравнивать среднедушевые доходы населения с прожиточным минимумом… Но дело даже не выборе методики, которая дает лучший результат, и не в произвольном ее толковании.

А, прежде всего, в заниженности самого прожиточного минимума в России (https://t.me/SerpomPo/1785). Сравнивать с ним — это сравнивать с уровнем не бедности, а физиологического выживания… Называть средним классом тех, кто получает в 1,5 раза больше, — это не смешно. Это все еще бедность…

(https://t.me/SerpomPo/4961)Даже по опросу россиян Росстатом (на II кв. 2019 года):

👉Денег хватает только на покупку еды и одежды, но не на товары длительного пользования (компьютер, бытовая техника и др.) — 49,6% домохозяйств.

👉Могут купить еду, одежду и бытовую технику, но не автомобиль, квартиру, дачу: 32,6%.

👉Могут купить себе все, что считают нужным — 2,7%.

Вот реальный средний класс в стране –  2,7%. У нашего президента — 70%,

Это насколько же человек не представляет реальной жизни в возглавляемой им 20 лет стране, что на полном серьезе говорит такие вещи ?

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Источник: СерпомПо



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