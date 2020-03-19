Зеленский заявил, что карточка Шахова была зарегистрирована в Раде 17 марта, но его не было в здании. Нардеп утверждает, что президента дезинформируют

19.03.2020, 5:00, Новости дня

Карточка народного депутата из депутатской группы “Довіра” Сергея Шахова была зарегистрирована во время внеочередного пленарного заседания Верховной Рады 17 марта, но парламентария в здании Рады не было. Об этом 18 марта в Facebook заявил президент Украины Владимир Зеленский.

“Не могу не сказать по поводу народного депутата Украины Шахова. К сожалению, его тест на коронавирус показал положительный результат. Господин Шахов изолирован. Вчера в системе “Рада” была зарегистрирована его персональная карточка для голосований. Его коллеги “кнопкодавили”. К сожалению”, – сказал президент.

По словам Зеленского, Шахова не было в зале заседаний Верховной Рады.

“Установлен полный список лиц, с которыми он контактировал в последнее время. Все они пройдут быстрый тест на коронавирус”, – добавил он.

Традиційно розповідаю про ситуацію щодо протидії коронавірусу. Станом на ранок 18 березня в Україні зафіксовано 14 випадків захворювання на COVID-19. Десять – у Чернівецькій області, три в Київській та один – у Житомирській. Два з випадків, на жаль, летальні.Вірус поширюється територією України не так швидко, як у решті Європи. Однак дуже швидко поширюються фейки щодо нього. Тож наголошую: страшилки про 400 тисяч хворих на коронавірус в Україні – брехня. Вкотре закликаю всіх українців довіряти тільки офіційним джерелам інформації – офіційним сторінкам МОЗу, уряду, Верховної Ради та Офісу Президента України.Окремо хочу звернутися до працівників сфери освіти. Усім вам рекомендовано максимально перейти на дистанційну форму роботи. Середня заробітна плата за час карантину буде збережена й виплачена вам. Відучора для підготовки учнів до ЗНО запущено щоденні трансляції онлайн-уроків. Із 8-ї до 9-ї ранку та з 18-ї до 21-ї години їх можна переглянути на телеканалі «Рада», а також знайти на YouTube-каналі Міністерства освіти і науки України: http://bit.ly/33uKwus Крім цього, наступного тижня буде запущено централізовану систему онлайн-уроків дистанційного навчання для учнів з п’ятого по одинадцятий клас. Вкотре хочу закликати всіх українців, особливо людей похилого віку, без зайвої потреби не виходити на вулицю та залишатися вдома. Вчора я радив вам, що подивитися та почитати. Сьогодні моя рекомендація така. За цим посиланням http://bit.ly/2U1qHHZ ви знайдете віртуальні тури українськими музеями просто неба. Тут http://bit.ly/392wqkO – 25 музеїв Львівщини, які можна відвідати онлайн. А ось тут http://bit.ly/3d9XTEG – віртуальні екскурсії у більш ніж 20 музеїв з усієї України.Версія цього відео з субтитрамии: http://bit.ly/3a23MBS Posted by Володимир Зеленський on Kolmapäev, 18. märts 2020

Шахов заявил в Facebook, что президента дезинформируют.

“В ответ на ваше видеообращение сообщаю вам, что 17 марта я не присутствовал и не был зарегистрирован на внеочередном заседании Верховной Рады из-за плохого самочувствия, которое впоследствии оказалось симптомами коронавируса. Ни я, ни тем более мои коллеги вместо меня не голосовали. Чтобы проверить эту информацию, достаточно внимательно посмотреть сайт ВР”, – утверждает политик.

Шановний пане Президенте! У відповідь на Ваше відеозвернення повідомляю Вам, що 17 березня я не був присутнім та… Posted by Сергій Шахов on Kolmapäev, 18. märts 2020

В аппарате Верховной Рады сообщили, что в здании парламента 16-го и 17 марта его не было. На сайте Рады действительно указано, что последний раз он присутствовал на заседании 6 марта.

Скриншот: rada.gov.ua

При этом в поименном голосовании за законопроекты указанно, что Шахов “не голосовал”. Это может свидетельствовать о том, что карточка была вставлена в сессионном зале, но письменную регистрацию он не проходил.

Скриншот: rada.gov.ua

О заражении Шахова коронавирусом стало известно 18 марта. Нардеп сообщил, что находится на самоизоляции дома и чувствует себя хорошо. Он заразился после возвращения из Франции, информирует ТСН.

Спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова и народных депутатов, которые контактировали с Шаховым, проверят на наличие коронавируса.

В Украине по состоянию на 18 марта подтверждено 14 случаев заражения коронавирусом: 10 из них – в Черновицкой области, два – в Киеве, по одному – в Киевской и Житомирской областях, два человека скончались. За границей от COVID-19 умерла одна украинка, еще 12 лечатся.

С 12 марта в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции запретили массовые мероприятия и закрыли учебные заведения. Кроме того, в ночь на 16 марта Украина полностью запретила въезд на территорию страны иностранным гражданам, с 17 марта приостановила авиационное сообщение с другими странами, а с 18 марта в стране прекратили внутренние пассажирские перевозки. Во многих городах также закрыли торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе и бары, спортивные залы, салоны красоты и ночные клубы. Ограничительные меры продлятся три недели – до 3 апреля.

Вспышка COVID-19 началась в конце 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Института Джона Хопкинса, к 18 марта инфекцией заразилось 204 тыс. человек по всему миру, количество умерших превысило 8 тыс.