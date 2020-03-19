Мнение: Коронавирус и собаки

19.03.2020, 4:45, Разное

Коронавирус бодро марширует по планет. Количество зараженных в мире превысило 200 тыс человек. Скончалось – более восьми тысяч человек.

Наибольшее число заболевших после Китая, зафиксировано в Италии. Там число инфицированных превысило 35 тысяч человек, скончались около трех тысяч.

Италия на карантине. Народу запретили праздно шататься по улицам. Единственное исключение – собачники. Выгуливать питомцев можно семь раз в день. В Италии шутят про новый собачий бизнес: «1 круг — 10 евро, 3 круга — 20 евро» (отсюда):

Если и в Москве введут карантин, мы с Чарли (на верхней фотографии, сделанной вчера утром) и будем гулять по семь раз в сутки. А не утром и вечером по часу, как сейчас. Чарли, думаю, будет очень доволен…