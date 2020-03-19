Мнение: Как у Навального, но не Навальный

19.03.2020, 4:34, Разное

Ого! Полку Навального прибыло! Очень милый, интересный ролик. И ведущая очаровательная.

Я вот посмотрел – и теперь думаю: а почему вообще такие вот ролики должен вести сам Навальный? С девушкой-то всяко интереснее и доходчивее. Информация в ролике, безусловно, абсолютно забойная. Смотришь – и охреневаешь. Но, судя по всему, это вообще не Навальный – какая-то другая “творческая группа” отработала фирменный “наезд” в стилистике ФБК. Талантливо вышло!

Выложили сие только что – 17 марта. Но снимать-то начали, понятно, много раньше. Интересно, кто же заказал? Понятно, что Роснефть с этим “антиопековским демаршем”, инициированным, как все знают, Сечиным – облажалась дальше некуда, кресло под нашим переводчиком с португальского, надо думать, зашаталось; но кто мог это предвидеть и ЗАГОДЯ начать готовить такой вот компроматный ролик против ближайшего сечинского соратника? Суета там пошла наверху, забегали крысы, зашевелились…

Поди ж ты – нашли очередную Наилю Аскер-Заде! Причем детали биографии – почти один в один. И “благодетель” – тоже менеджер госкомпании, щедро одаривающий любовницу деньгами, которые он у этой госкомпании ворует. Только там был банк ВТБ, а тут – Роснефть. А сколько их, наилей амаффи из Баку-Балашихи, еще таких?

Но и в этом ролике ребята, если присмотреться, работают осторожно, красные линии не переступают. Намекнули – мол, не знаем, откуда бы у мелкого чиновника Худойнатова взялись полмиллиарда долларов – и замолчали. И ни слова о национальности персонажа. Посмотрел его биографию (в Вики смешно – на полстранички!): родился в Казахской ССР, на вид – абсолютно не казах. Чеченец? Пролистал разные ссылки, даже на сайте “Компромат” – о национальности нигде НИ СЛОВА.

Ну, понятно. Смотрящий от Кадырова? Но тогда ж тем более интересно – кто посмел?!

И главное – что авторы подобных роликов ожидают от нас, скромных зрителей…