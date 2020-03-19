Мнение: Место последнего боя Романа Филипова
19.03.2020, 4:30, Разное
Военкоры Anna News побывали на месте последнего боя гвардии майора Романа Филипова.
Более 2х лет назад его Су-25 был сбит над территорией боевиков. Филипов успел катапультироваться, но был быстро окружен боевиками, от которых он до конца отстреливался, а затем подорвал себя и окруживших его боевиков гранатой. Его последними словами были "Это вам за пацанов".
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Примерно в сотне метров от места гибели Филипова военкеоры Anna News нашли обломки турецкого БПЛА "Байрактар".
Еще одна подтвержденная турецкая потеря.
Источник: Colonel Cassad
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