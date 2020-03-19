При создании новых белков ученым помогли ноты

19.03.2020, 4:18, Новости дня

Учеными был разработан алгоритм, который переводит структуру белка в музыкальные ноты и в дальнейшем использует их для машинного обучения.

Исследователи разработали уникальный метод, который позволяет создавать новые белковые соединения при помощи машинного обучения. Основой нового способа является то, что каждая аминокислота, составляющая белки, отличается уникальной частотой колебаний. Это позволяет отобразить структуру целого белка путем использования понятий из теории музыки –ритма, аккордов, громкости и мелодии.

Применение новой методики специалисты сравнили с базой данных, которая содержит информацию об известных структурах. Для поиска оптимальной структуры молекулы эксперты применили методы молекулярной динамики. Такие действия показали, что новый метод способен создавать неизвестные природе белки.