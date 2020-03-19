Серийный пикап Hyundai Santa Cruz заметили во время испытаний

19.03.2020, 4:18, Новости дня

Компания Hyundai приступила к тестовым испытаниям нового серийного пикапа Hyundai Santa Cruz.

В свою очередь, концептуальную новинку впервые продемонстрировали еще в 2015 году в рамках автосалона в Детройте, тогда как разработчикам лишь сейчас удалось доработать рыночную версию. В прошлом году частично рассекретили серийный пикап Santa Cruz, однако теперь автомобиль получит еще более продвинутое исполнение.

Вместе с тем серийный выпуск пикапа намерены начать в 2021 году на американской площадке. Предполагается, что под капотом установят 2-литровый бензиновый двигатель, но его мощность не называется. Также появится гибридный экземпляр южнокорейского пикапа Santa Cruz нового исполнения.