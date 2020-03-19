Ученые смоделировали новый тип квантовых состояний

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19.03.2020, 4:18, Новости дня

Группа ученых предсказала новый тип квантовых топологических состояний двух фотонов, а также предложила доступный метод экспериментальной проверки сделанных ею предсказаний.

Команда специалистов теоретически предсказала образование нового типа квантовых состояний фотонов. В них фотоны образуют связанную пару и оседают на краю цепочки из кубитов. Проведение полноценного эксперимента требует слишком больших затрат, но ученые нашли выход. Специалисты использовали аналогию в виде электронной платы. Внешнее питание они подключили к разным точкам на плате и следили за откликом системы.

В новом методе исследователи использовали резонансные электрические цепи. По словам специалистов, полученные ими результаты способны приблизить создание оптических чипов или квантовых компьютеров без надобности проведения дорогостоящих экспериментов.



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