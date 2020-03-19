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19.03.2020, 4:09, Разное

В скором времени искусственный интеллект создаст уникальную базу древнеславянских текстов. Российские учёные разрабатывают специальное мобильное приложение, которое позволит прихожанам понимать тексты, используемые на богослужениях.
В реализации проекта принимает участие комиссия по работе с высшими учебными заведениями и научным сообществом при Епархиальном совете Москвы. Предстоит разработать интерактивную базу, состоящую из текстов на древнеславянском языке, при этом учёные создадут особую технологию ИИ. Пресс-представитель НИТУ «МИСиС» пояснил медиа-изданию «РИА Новости» о новшестве. Речь идёт о сотрудничестве трёх высших научных учреждений. Предстоит собрать корпус языка, что обеспечит историкам и лингвистам возможность применять новый инструмент для изучения славянской культуры и специфических национальных наречий. Новая платформа послужит основой к пониманию имеющегося наследия.

Технологически речь идёт о структурированной базе данных языка, представляющую комплексную информационную справочную систему в электронном виде. Специалисты подберут и обработают всю совокупность текстов, используемых на практике, далее общий материал станет основой для исследования грамматики и лексики древнеславянского языка.



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