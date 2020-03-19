 

В Конгрессе США выявлен первый случай заражения коронавирусом

19.03.2020, 4:08, Новости дня

Американский конгрессмен от Республиканской партии США Марио Диас-Баларт стал первым заразившимся коронавирусом членом Конгресса, сообщили в пресс-службе политика.

«Вечером в субботу у конгрессмена Диаса-Баларта появились симптомы, в том числе жар и головная боль. Некоторое время назад его уведомили о том, что у него подтверждено [вызываемое коронавирусом заболевание] COVID-19», – приводит сообщение пресс-службы ТАСС.

«Я чувствую себя намного лучше», – сообщил Диас-Баларт, призвав всех соблюдать меры предосторожности.

Напомним, в прошлую пятницу президент США Дональд Трамп ввел в Штатах общенациональный режим ЧС в связи с пандемией коронавируса. Результаты теста Трампа на наличие нового коронавируса оказались отрицательными.



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