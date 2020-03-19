 

РЖД сохраняет девять поездов в Белоруссию

19.03.2020, 4:06, Новости дня

Большая часть международных пассажирских поездов между Россией и Белоруссией в марте перестанет курсировать. Исключение составят девять составов из Москвы и Санкт-Петербурга. Причина — коронавирус.

Возврат денежных средств за неиспользованные проездные документы производится без дополнительных плат и сборов. За возвратом пассажирам необходимо обращаться в любую железнодорожную кассу на территории государства, где приобретался билет.

В РЖД напомнили, что въезжать в Россию с 18 марта до 1 мая разрешено только гражданам России. Граждане Белоруссии смогут следовать только поездами из РФ в Белоруссию, сообщает РИА Новости.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.02 / Ушел из жизни экс-президент Египта Хосни Мубарак

27.02 / Почти половина украинцев считает, что правительство Гончарука нужно отправить в отставку – исследование

19.02 / Украина запретила комедию с Зеленским из-за угрозы национальной безопасности

13.02 / Поехать и остаться в живых… Как проходит отбор в современные таксисты

14.03 / Есть планы и желание, чтобы был создан консультационный совет по Донбассу – Ермак

16.03 / Журналистке Прокопьевой предъявили обвинения в оправдании терроризма. Президент Радио Свобода осудил их

06.03 / Путин поручил снизить взнос по ипотеке для молодых семей

18.03 / Подозреваемого в убийстве жены в суде задержали

11.02 / 40 делегаций из регионов России и зарубежья прибыли в Пермь на слет юных патриотов

10.02 / США обвинили китайских хакеров во взломе Equifax

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска