 

За фейки ответишь: в России впервые будут судить за ложь о распространении коронавируса

19.03.2020, 4:06, Новости дня

В отношении жительницы города Свободного Амурской области открыто административное дело о распространении недостоверной информации о коронавирусе, которое будет передано в суд.

В ходе мониторинга социальных сетей сотрудники полиции выявили факты распространения не соответствующих действительности сведений о заболевших на территории Амурской области.

Правоохранители оперативно установили источник – местную жительницу, передает ТАСС. Ей предъявлено обвинение по части 9 статьи 13. 15 КоАП РФ ("Злоупотребление свободной массовой информации"), предусматривающее наказание в виде административного штрафа на граждан в размере от 30 до 100 тысяч рублей, на должностных лиц — от 60 до 200 тысяч рублей, на юридических лиц — от 200 до 500 тысяч рублей с конфискацией предмета правонарушения.

По словам руководителя управления Роспотребнадзора по Амурской области Ольги Кургановой, эпидемическая ситуация стабильная. Подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID – 19 нет.

По последним данным, в РФ зарегистрировано 147 случаев инфицирования.

 



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