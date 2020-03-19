Заразившийся коронавирусом врач раскрыл жуткие подробности

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19.03.2020, 3:58, Разное

Один из тех, кто смог справиться со страшным заболеванием – реаниматолог Анджело Вавассори из госпиталя Бергамо. Доктор в подробностях рассказал, с чем ему пришлось столкнуться.

По словам медика, в легкие практически перестал поступать воздух. Из-за этого дыхание сильно участилось – вместо 15 он делал 40 вдохов в минуту. Мужчина почти потерял зрение и обоняние. Температура тела превышала 39 градусов, количество кислорода в крови значительно уменьшалось. В связи с этим у Анджело начались диарея и мигрень.

Когда Вавассори доставили в госпиталь, врачи диагностировали пневмонию. Его моментально подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и ввели в медикаментозную кому. Очнувшись, он ощутил, что воздух начал потихоньку поступать.

“Два дня меня как будто не было. Во сне ты замечаешь, что тебе вводят кислород и жидкость. Время сжимается до мгновения. Это граница между жизнью и смертью, момент, который зачеркивает прошлое и настоящее. Когда я очнулся, любой предмет казался новым и необыкновенным, как ребенку. Сейчас я дышу с помощью маски”, – рассказал реаниматолог корреспонденту “Комсомольской правды”.



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