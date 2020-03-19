 

У Анастасии Киушкиной подтвердился коронавирус

19.03.2020, 3:58, Разное

Накануне светская львица публично призналась в том, что она заражена коронавирусом. Для поклонников модели ее заявление стало настоящим потрясением.

Как оказалось, пару недель назад Анастасия вернулась из Франции. По приезде она добровольно самоизолировалась в целях безопасности. Первое время самочувствие было в норме, но потом у Киушкиной внезапно появился насморк и заболело горло. Обеспокоенная девушка тут же вызвала скорую помощь. 

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Публикация от Анастасия Киушкина (@kiushkina_anastasiyaa) 24 Янв 2016 в 10:01 PST

Прибывшие медики первым делом взяли у экс-любовницы Гуфа анализ на коронавирус. Первый тест показал отрицательный результат.

Время шло, а Анастасии становилось все хуже. Модель решила снова обратиться за помощью. Приехавшие во второй раз врачи повторили процедуру, и второй тест оказался положительным.

После подтверждения у бывшей участницы телестройки
COVID-19 ее экстренно госпитализировали. По дороге в больницу Киушкина смогла записать “Сторис”, которое опубликовала в своем “Инстаграм”-аккаунте. 

“Положительно. У меня все”, – коротко подписала ролик Анастасия. 



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