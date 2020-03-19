Мнение: Деза заражает из Москвы

19.03.2020, 3:50, Разное

Все то же. Все те же. Наглые, хамоватые, глупые.

Прокремлевские медиа и тролли, натерев казенным антисептиком ладони, с размаху, натужно кидают в Европу «уголек» дезы о коронавирусе, чтобы посеять смуту и страх в головах европейских обывателей.

Ну и, натурально, неумехи сразу же попались: в Европейском союзе их отследили в соцсетях и зафиксировали во внутреннем докладе, взяв за шиворот.

При этом, разумеется, на «экспорт» российские власти отправляют то, что осуждают внутри страны. Роскомнадзор готов применять к СМИ жесткие меры в случае выявления фейков о коронавирусе.

Трудно ждет последовательности от кремлевских.

Между прочим, забавно, что одним из объектов нападок тупорылых пригожинских троллей стала Италия. Против нее забрасывается деза о том, что власти страны не способны управлять ситуацией.

Отличная «помощь» итальянским друзьям Путина, вроде Матео Сальвини с его «Лигой Севера».

Вместо того, чтобы выстроить подчеркнуто особые отношения с Италией, помочь ей в противостоянии с вирусной инфекцией, создать благоприятное впечатление, кремлевским нужно было устроить другое. В трудную для Италии минуту «весомо, грубо, зримо» зайти в итальянский дом и на глазах у изумленных западных спецслужб нагадить там, обнулиться, показав итальянцам, чем чревата дружба с Путиным.

Молодцы. Как и в истории со шпионажем против Болгарией и Сербии, отлично сработано!

На 📸 : лидер итальянской правой партии «Лига Севера» Матео Сальвини с любимым портретом на майке.

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