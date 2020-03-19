Президент Трамп подписал закон о помощи семьям, пострадавшим от коронавируса

19.03.2020, 3:49, Новости дня

Президент Дональд Трамп в среду вечером подписал закон, предусматривающий оказание помощи американским семьям, пострадавшим от вспышки коронавируса. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.

Днем в среду Сенат утвердил пакет дополнительных мер по оказанию помощи американским компаниям и жителям США, пострадавшим от эпидемии. Этот пакет включен в текст закона, подписанного сегодня президентом.

Закон предусматривает дополнительные бюджетные ассигнования, связанные с чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения из-за вспышки COVID-19, а также вносит изменения в федеральные программы по предоставлению гражданам питания, социальной защиты и пособий по безработице, а также медицинского страхования во время режима ЧС в связи с эпидемией коронавируса.

«Закон… должен помочь нации отреагировать на вспышку коронавируса. Одно из положений законопроекта… предполагает, что министр сельского хозяйства, при определенных обстоятельствах, должен представить Конгрессу отчет, содержащий рекомендации по законодательным вопросам. Моя администрация… будет уважительно относиться к этому положению», – подчеркнул президент Трамп в своем заявлении.