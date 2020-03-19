 

ЕС предложил продлить переходный период после Brexit из-за коронавируса

19.03.2020, 3:48, Новости дня

Ряд европейских политиков выступает за продление переходного периода в отношениях с Великобританией до конца 2022 года в связи с распространением коронавируса, сообщила Funke Mediengruppe.

Уполномоченный Европарламента по Brexit Дэвид Макаллистер выразил мнение, что «пандемия осложняет и без того очень амбициозный план», передает ТАСС.

«С европейской стороны мы готовы продлить переходную фазу максимум до конца 2022 года. Для этого Соединенное Королевство должно направить соответствующий запрос», – сказал Макаллистер. «Вопрос продления сроков при нынешних обстоятельствах должен быть снова очень тщательно изучен в Лондоне», – подчеркнул политик.

В свою очередь замглавы Европарламента Катарина Барлей заявила, что «сейчас все усилия должны быть нацелены на то, чтобы согласованно бороться с пандемией». «Угроза жесткого Brexit, сопровождаемого хаотичными условиями и экономическими потерями, – это в настоящий момент ненужное бремя для обеих сторон, – сказала Барлей. – В этой связи переходный период должен быть заблаговременно продлен».

Напомним, в ночь с 31 января на 1 февраля Великобритания официально вышла из состава Евросоюза после трех лет переговоров об условиях выхода. При этом Брюссель и Лондон договорились, что на время переходного периода – до конца 2020 года – на Соединенное Королевство распространяются все европейские нормы. В феврале Лондон потребовал от Брюсселя равноправия в дальнейших отношениях между Британией и ЕС.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что ждет Британию после Brexit.



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