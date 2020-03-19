 

В ВОЗ не советуют принимать ибупрофен при коронавирусе

19.03.2020, 3:42, Новости дня

Всемирная организация здравоохранения рекомендует людям, страдающим от симптомов коронавируса, избегать приема ибупрофена. Об этом в Женеве сообщил представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер, пишет Science Alert.

Линдмайер отметил, что медики рекомендуют использовать парацетамол вместо ибупрофена.

Заявление представителя ВОЗ было ответом на пост в Twitter министра здравоохранения Франции Оливье Верана, который 17 марта написал, что использование ибупрофена и аналогичных противовоспалительных препаратов может быть усугубляющим фактором при инфекциях COVID-19.

Французский министр также подчеркнул, что пациенты, которые уже получают противовоспалительные препараты, должны посоветоваться с врачом.

⚠️ #COVIDー19 | La prise d’anti-inflammatoires (ibuprofène, cortisone, …) pourrait être un facteur d’aggravation de l’infection. En cas de fièvre, prenez du paracétamol.
Si vous êtes déjà sous anti-inflammatoires ou en cas de doute, demandez conseil à votre médecin.

— Olivier Véran (@olivierveran) March 14, 2020

Вспышка COVID-19 началась в конце 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Института Джона Хопкинса, к 18 марта инфекцией заразилось 204 тыс. человек по всему миру, количество умерших превысило 8 тыс.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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