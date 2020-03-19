Распространение коронавируса по планете. Два месяца пандемии – за минуту. Видео

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19.03.2020, 3:42, Новости дня

Вспышка COVID-19 началась в конце 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным Института Джона Хопкинса, к 18 марта инфекцией заразилось 204 тыс. человек по всему миру, количество умерших превысило 8 тыс.

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Видео: Edward Haas / GitHub

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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