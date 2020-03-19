Мнение: Это любовь? Сначала избил, потом зарезал у суда бывшую жену

19.03.2020, 3:40, Разное

Что скажете о такой любви? Это любовь? Утречком русский гражданин в очках(?!) 36-летний Владислав Попов явился на заседание суда по делу о нанесении побоев бывшей жене и сразу же набросился на неё с ножом. Буйный очкарик нанёс экс-супруге несколько смертельных ударов, попутно ранил судебного пристава, который пытался помешать, ещё одного свидетеля (недорезал, к счастью) и благополучно скрылся.

Мнения разделились. Мой товарищ, кавказец (тоже бывший опер, кстати), говорит: если баба гуляет, жить не должна. Вот так прямо. Но это он так говорит. От него тоже угуляла, кстати, но сбежала так далеко, что он ее не нашел. Да и не искал. Я считаю, что убийца – собственник, им руководит гордыня, любить он не умеет. Любить – значит, отпускать, когда “всё”, да еще при этом отдавать всё, что захочет, особенно, если есть общий ребенок. Нет, так поступает не “куколд”. А мужик, уверенный в себе, и любящий по-настоящему. Я себе больше заработаю и возьму другую, если будет надо – и моложе и ярче, когда время придет – и ее Бог пришлет. А ребенок должен знать и мать и отца, о нем тоже важно думать. Мужик выбирает и перебирает женщин до старости все равно. Но любовь очкарика оказалась иной. Однолюб, наверное. Горячий, как злой горец, который ползет на берег, точит острый свой кинжал. Он и себя хотел убить якобы, но не верится даже операм – убийца-трус, говорят они, не смог бы. Он и не смог, нажрался для смелости, а на подоконнике пугал оперов.

Попова оперативно задержали, теперь он будет проходить по другой статье: не побои, а — убийство.

Ублюдок имел судимость. Но по молодости лет. Он даже не сидел – условка. И кстати, почти не пил, тихий, говорят соседи.

Попов решил надавить на жалость. Сказал операм, что хотел совершить самоубийство. Его нашли в одной из многоэтажек Первоуральска. Он, сильно пьяный, когда за ним пришли, тут же забрался на подоконник и сообщил, что бросится вниз, но оперативники не дали ему так легко отделаться. Сняли очкарика с подоконника. Собутыльник при этом наливал и смотрел, что делается-что делается – как на спектакле, только лучше.

Попов несколько лет жил с 28-летней Полиной Драницей в браке. Пара даже успела завести ребёнка (сейчас ему два года). В какой-то момент Попов начал ревновать женщину к другим, и отношения с Драницей сильно испортились. Окончательно пара рассталась полгода назад – развод в ЗАГСе оформлен официально. После этого Попов долгое время пытался вернуть жену, а когда стал понимать, что не сможет, — избил. Суд должен был как раз рассматривать дело о нанесении побоев.

Попов успел встретить случайного собутыльника, пока его искали, и излить ему душу – рассказал, что убил бывшую жену. Тот, конечно, удивился, но сказал: “Бывает, наливай”. Потом на квартиру к матери Попова приехали опера. Бутылку собутыльник забрал с собой, когда уводили убийцу. Не оставлять же. Добивал в машине, его тоже повезли – давать показания.

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