У председателя сената Бразилии обнаружили коронавирус

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19.03.2020, 3:30, Новости дня

Повторный анализ председателя верхней палаты бразильского парламента Дави Алколумбре на коронавирус показал положительный результат, сообщила пресс-служба законодательного органа.

«После того как первый тест показал отрицательный результат, председатель Национального конгресса, сенатор Дави Алколумбре (…) повторно сдал анализ, который показал положительный результат на COVID-19», – приводит текст сообщения ТАСС.

В пресс-службе сената Бразилии уточнили, что Алколумбре чувствует себя хорошо, у него «отсутствуют тяжелые симптомы, имеется легкое недомогание». В соответствии с рекомендациями Минздрава и ВОЗ он находится в изоляции дома.

В прошлый четверг медслужба при президенте Бразилии объявила о заражении коронавирусом главы пресс-службы бразильского лидера Фабио Вайнгартена, сопровождавшего президента Бразилии Жаира Болсонару 7 марта во время его визита в США и контактировавшего с президентом США Дональдом Трампом. Инфекцию также выявили у 16 членов делегации Болсонару, в том числе у двух федеральных министров и сенатора Нелсона Трада Филью, возглавляющего комиссию по международным делам. В тот же день появились сообщения, что коронавирус якобы диагностировали и у Болсонару.

В Белом доме созвали экстренное совещание из-за общения Трампа с Болсонару и контакта американского лидера с заболевшим бразильским чиновником. Сразу же после этого президент Бразилии опроверг сообщения о заражении коронавирусом. Позднее контрольный тест президента Бразилии на коронавирус не выявил заражения.

Результаты теста Трампа на наличие нового коронавируса также оказались отрицательными.



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