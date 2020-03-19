 

Мнение: О слезинке старика

19.03.2020, 3:15, Разное

В Италии, с одной стороны, “катастрофические цифры смертности”, с другой – тут же сообщается, что средний возраст умерших “от коронавируса” – 80 лет…
И я наконец осознал, в чем причина моих принципиальных расхождений с мировой медиакратией в последнее время по поводу коронавируса. Как обычно, все довольно тупо – каждый судит по себе, по своему ограниченному, но ЛИЧНОМУ опыту, и переступить его мало кому удается.
Меня последнее время из каждого утюга пытаются убедить, что смерть человека старше 80 лет – невероятная неожиданность и трагедия. А у меня отец умер в 69, мама в 72, никто из дедов/бабок даже до 75 не дожил – поэтому проникнуться новым, европейским пониманием продолжительности жизни мне все равно никак не удается. Живет в душе это российское, исконно-посконное: “Сколько ему было – 82?! Ну что ж, пожил, пора и честь знать”.
Русский народ, как известно, добродушен – но отнюдь не добр. Тут и на слезинку ребенка-то всем накласть – а уж на слезинку старика…

Источник: Размышления вольного социолога



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