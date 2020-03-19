 

Пользователи iPhone заподозрили Apple в слежке за пользователями

19.03.2020, 3:09, Разное

Владельцы iPhone заметили баг в устройстве, который приводит к большому количеству потребления интернет-данных, пишет издание Forbes. У некоторых пользователей скачивались гигабайты информации, фиксирующейся в настройках девайса в качестве удаленного программного обеспечения.
Специалисты удивились подобному факту, ведь удаленные программы не потребляют трафик. Из-за этого американскую корпорацию обвинили в слежке за пользователями. Некоторые юзеры даже дополнительно оплачивают расходуемый трафик. Максимальный объем интернет-данных составил более 10 Гб. Каждый пользователь данного девайса может также проверить это, обнаружив раздел «Сотовые данные» в настройках.

«Когда я стал просматривать устройство супруги, то заметил скачивание около 1 Гб данных ежедневно. Причем, если я открывал и закрывал настройки, показатель в среднем увеличивался на 100 Мб», – отметил пользователь Reddit. Впервые о проблеме заговорили еще весной 2016 года, но лишь несколько месяцев назад в компании сообщили, что попытаются устранить её как можно быстрее.



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