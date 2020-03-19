В Сети опубликовали первые снимки нового Opel Mokka X

19.03.2020, 3:04, Новости дня

Известный концерн Opel намерен презентовать обновленный седан Opel Mokka X.

В Сети уже продемонстрировали свежие снимки автомобиля во время дорожных испытаний. В свою очередь, данная модель имеет плотный защитный камуфляж, однако можно рассмотреть, что основные изменения здесь коснулись формы бамперов, головной оптики. Также существенно улучшение связано с увеличенным клиренсом, повышающим уровень проходимости.

В салоне нового седана Mokka X применили улучшенный мультимедийный центр, а также ряд новых опций. Под капотом новой модели установили электрический двигатель, который выдает 134 л.с. мощности. Автомобиль во всех версиях получил только передний привод. На электротяге новая модель сможет преодолеть до 300 километров без подзарядки.