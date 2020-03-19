Audi привезёт в Россию S6, S7 и кросс-универсал A6 allroad

19.03.2020, 3:04, Новости дня

В РФ в ближайшее время намерены начать продажи обновленных моделей Audi.

В частности, для отечественных покупателей будут доступны новые экземпляры спортивных моделей Audi S6 и S7. Крое того, покупатели смогут приобрести усовершенствованные версии A6 Avant и A6 allroad quattro. Что касается лифтбэка S7, то здесь предусмотрели 2,9-литровый бензиновый агрегат, который имеет две турбины и мощность порядка 450 л.с.

Вместе с тем новая модель получила электрический стартер-генератор, а также 8-ступенчатую автоматическую коробку передач. В продаже предусмотрели модель с полным приводом, при котором разгон до сотни достигается за 4,4 секунды. Остальные подробности и цены на немецкие новинки пока не раскрыты.