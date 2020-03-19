Мнение: О блистательном плане по удушению сланцевой нефти

19.03.2020, 3:00, Разное



Фото © Reuters.

Маловерам пора устыдиться. Кое-кто снова всех переиграл. © Да и как ловко!

Цифры, можно сказать, на столе. И счёт – на табло. Сейчас самый подходящий момент разъяснить скептикам и нытикам, почему он в нашу пользу.

Слушайте, детишки!

Итоги минувшей среды, 18 марта, которую не назвали «чёрной» только потому, что большинство биржевых дней последнее время столь же густо окрашены в такой же цвет крупных убытков, даже стоикам напомнили о худшем. В ходе очередных панических торгов старейший американский фондовый индекс Dow Jones Industrial второй раз в своей истории пробил отметку 19000 пунктов, и впервые – сверху вниз.

Стоимость барреля нефти Brent падала ниже 25 долл. впервые с мая 2003 года. Цена марки WTI опускалась ниже 21 долл. за баррель впервые с февраля 2002 года. Курс #доллар­а США на Мосбирже поднялся до 80,87 руб., достигнув верхней границы установленного ценового диапазона на 18 марта. Евро в ходе торгов касался отметки 88 руб. На межбанковском рынке к концу среды котировки достигали 83 руб./долл. и 90 руб./евро. И даже традиционный спекулятивный отскок, верный спутник масштабных обвалов, не сильно исправил ситуацию: 81 руб./долл. на межбанке, 26 долл./баррель по марке Brent, 19800 пунктов по индексу Dow Jines.

В общем, #Америка «порвана в клочья» © Трейдеры с Уолл-Стрит побежали к Эмпайр Стейт Билдинг выбрасываться из окон. Менее богатые американцы выстроились в очередь к российскому посольству с петициями о гражданстве, ведь в России магазинные прилавки лоснятся изобилием пипифакса и гречки, а хвалёные Уоллмарты с Лидлами шокируют пустыми полками. Ну а нефтяники Техаса…

Кстати, что там с ними происходит на фоне троекратного падения нефтяных цен, инициированного российской обструкцией картельной сделки ОПЕК+?

Ожидается, что объём добычи в бассейне Permian, штаты Техас и Нью-Мексико, вырастет на 38 тыс. баррелей в сутки до рекордных 4,79 млн. барр., согласно свежему #прогноз­у Управления энергетической информации #США. Именно Permian, крупнейший сланцевый бассейн в Америке, был одним из главных факторов бума сланцевой нефти, который помог сделать Соединённые Штаты крупнейшим производителем нефти в мире, опередившим Саудовскую Аравию и Россию. Именно сланцевая нефть, как уверяют кремлёвские стратеги, была главной мишенью в начавшейся после выхода РФ из союза с ОПЕК небольшой нефтяной войне. Которая обещала стать маленькой и победоносной.

Упс!

Всё то же EIA прогнозирует, что в апреле Штаты добудут рекордные 9,08 млн баррелей нефти в день. И в условиях, когда власти разных стран почти на всех континентах усиливают карантинные меры, ограничивая полёты самолётов и движение автобусов, что объективно сокращает спрос на топливо, подобные рекорды никак не радуют. Тем более, что нефть на уровне 25 долл. за баррель в течение года истощит российский ФНБ примерно на треть только для фондирования несокращаемых бюджетных расходов. Ни о каком развитии, понятно, речи нет.

Конечно, самые … одарённые личности сейчас начнут рассказывать, что именно в том и заключается стратегический план: уронить нефтяные #цены ниже плинтуса, чтобы разорить конкурентов. Мол, Иосиф #Сталин и Михайло Кутузов тоже заманивали неприятеля вглубь страны, терпя огромные жертвы ради последующей победы. Мол, зато когда-нибудь потом наши легко возьмут Берлин и Париж Остин и Вашингтон, буквально голыми руками. И вот тогда – #Россия точно воссияет…

Но как вам кажется, какой год сейчас ближе по настроениям и ощущениям, победный 1945-й или обвальный 2008-й? А может, и вовсе дефолтный 1998-й?