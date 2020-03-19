 

Лидер U2 Боно посвятил песню всем, кто самоотверженно борется с коронавирусом

19.03.2020, 2:50, Новости дня

В День святого Патрика лидер группы U2 Боно на своей странице в Instagram представил новую песню Let Your Love Be Known.

Музыкант посвятил ее всем жителям Италии и тем людям, кто пострадал от пандемии коронавируса в мире.

"Посвящается всем итальянцам, которые вдохновили на это… всем ирландцам… всем тем, кто в этот День святого Патрика находится в непростой ситуации и тем не менее поет. Мы поем эту песню в честь вас, врачей, медсестер, всех тех, кто ухаживает за больными на линии фронта".

Всего за сутки видео собрало более полумиллиона просмотров и множество теплых комментариев от поклонников творчества музыканта. Растроганные итальянцы также писали слова благодарности: "Если кто-то может подбодрить нас, то это Боно".

 

 

 

 

 

 

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for ANYONE who this St. Patrick’s day is in a tight spot and still singing. For the doctors, nurses, carers on the front line, it's you we’re singing to. Bono

Публикация от U2 Official (@u2) 17 Мар 2020 в 2:28 PDT



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