 

В США заявили о «спасительном» влиянии коронавируса на население в Китае

19.03.2020, 2:48, Новости дня

Экономист по экологическим ресурсам Стэнфордского университета Маршалл Берк считает, что число спасенных жизней от сокращения загрязнения воздуха в Китае на фоне эпидемии COVID-19 превышает число погибших от коронавируса в КНР.

По словам Берка, очень вероятно, что в результате сокращения загрязнения воздуха в Китае оказалось спасено больше человеческих жизней, что погибло в КНР от COVID-19, информирует издание Science Alert.

«Учитывая огромное количество свидетельств того, что вдыхание грязного воздуха в значительной степени способствует преждевременной смертности, естественным – хотя и довольно странным – вопросом является то, превышает ли число жизней, спасенных от этого сокращения загрязнения, вызванного экономическими потрясениями от COVID-19, число смертей от самого вируса», – пишет Берк. «Даже при очень консервативных расчетах, я думаю, что ответ будет утвердительным», – утверждает американский ученый.

По подсчетам Берка, два месяца сокращения загрязнения окружающей среды, вероятно, спасли в Китае жизни 4 тыс. детей в возрасте до 5 лет и 73 тыс. взрослых старше 70 лет. Это значительно больше, чем нынешнее глобальное число погибших от самого вируса, отмечает ученый.

Напомним, 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа.



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