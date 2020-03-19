“Конкуренция Малышевой”: дети Пугачевой и Галкина высказались о коронавирусе

19.03.2020, 2:42, Разное

В личном микроблоге Максима Галкина в “Инстаграм” появилась забавная видеозапись, на которой его дети говорят о коронавирусе. В ролике наследники юмориста делятся с подписчиками полезными советами по борьбе с опасным заболеванием.

По словам Гарри, вирус боится горячей воды. Мальчик порекомендовал пить горячий чай. Также он посоветовал положить под дверь чеснок. Его сестра Лиза напомнила зрителям о том, как важно соблюдать личную гигиену. “Нужно хорошо намыливать и мыть руки!” – подчеркнула девочка.

Максим Галкин в шутку назвал ролик спецвыпуском программы Елены Малышевой “Жить здорово”. Артист отметил, что китайский коронавирус стал одной из самых обсуждаемых тем. “Уже и от детей слышу”, – написал в социальных сетях супруг Аллы Пугачевой.

Поклонники пришли в восторг от советов детей звездной пары. Один из подписчиков заявил, что Гарри и Лиза могут составить серьезную конкуренцию Малышевой. Другой пользователь отметил, что россиянам есть чему поучиться у детей Аллы Пугачевой и Максима Галкина.