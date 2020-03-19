Мнение: “Если хочешь остаться”
19.03.2020, 2:35, Разное
Сегодня, 18 марта 2020 года цена барреля нефти Brent опустилась ниже $25, впервые начала нулевых годов.
Рубль упал, в обменниках Москвы вечером торговался уже по 85 за доллар.
Полки с макарошками и аптечные прилавки с антисептиками стремительно пустеют, как и карманы россиян. Вся надежда на величайшего геополитика и экономиста современности! А для этого 22 апреля надо всенародно одобрить его вечное правление.
Правда обстановочка для одобрямса так себе.
Но это ничего. Путин заявил сегодня в Севастополе: "Если ситуация будет с эпидемиологической точки зрения неблагоприятной, мы отодвинем и перенесем срок голосования. Но если обстановка позволит, то проводить будем. Но проводить будем, конечно, с соблюдением всех предосторожностей».
По его словам, возможно также голосование на дому. Он уже обсудил вопрос о вероятном голосовании через портал госуслуг с главой ЦИК Памфиловой.
Короче, если будет совсем швах к 22 апрелю с распространением коронавируса, то и ни беда. Все проголосуют по интернету. Даже рисовать вручную не придётся! И никто не будет пенять на пустые избирательные участки и на "карусельщиков".
Ну, а если к тому времени доллар будет по 100, цены подскочат и дефицит усилится, тогда можно и перенести чуток. Например, на спокойное лето. И дата есть подходящая: 12 июня – День России. Там уже сезон отпусков, травка пойдёт. Настроение улучшится, будет что пожевать, да и свыкнутся уже люди. Не впервой. Народ у нас в массе своей понимающий, отходчивый и неприхотливый.
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Источник: СерпомПо
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