Мнение: “Если хочешь остаться”

19.03.2020, 2:35, Разное

Сегодня, 18 марта 2020 года цена барреля нефти Brent опустилась ниже $25, впервые начала нулевых годов.

Рубль упал, в обменниках Москвы вечером торговался уже по 85 за доллар.

Полки с макарошками и аптечные прилавки с антисептиками стремительно пустеют, как и карманы россиян. Вся надежда на величайшего геополитика и экономиста современности! А для этого 22 апреля надо всенародно одобрить его вечное правление.

Правда обстановочка для одобрямса так себе.

Но это ничего. Путин заявил сегодня в Севастополе: "Если ситуация будет с эпидемиологической точки зрения неблагоприятной, мы отодвинем и перенесем срок голосования. Но если обстановка позволит, то проводить будем. Но проводить будем, конечно, с соблюдением всех предосторожностей».

По его словам, возможно также голосование на дому. Он уже обсудил вопрос о вероятном голосовании через портал госуслуг с главой ЦИК Памфиловой.

Короче, если будет совсем швах к 22 апрелю с распространением коронавируса, то и ни беда. Все проголосуют по интернету. Даже рисовать вручную не придётся! И никто не будет пенять на пустые избирательные участки и на "карусельщиков".

Ну, а если к тому времени доллар будет по 100, цены подскочат и дефицит усилится, тогда можно и перенести чуток. Например, на спокойное лето. И дата есть подходящая: 12 июня – День России. Там уже сезон отпусков, травка пойдёт. Настроение улучшится, будет что пожевать, да и свыкнутся уже люди. Не впервой. Народ у нас в массе своей понимающий, отходчивый и неприхотливый.

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