Рецессия на горизонте: акции падают, инвесторы выводят деньги

19.03.2020, 2:30, Новости дня

В среду крупнейшие фондовые индексы Уолл-Стрит потеряли от 4,7% до 6,3%. Индустриальный индекс «Доу Джонс», потерявший 1338 пунктов, утратил практически весь прирост, достигнутый с момента инаугурации Дональда Трампа в 2017 году. Пострадали инвестиции даже вполне, казалось бы, безопасных отраслей, так как вспышка коронавируса привела к серьезным экономическим потрясениям, и инвесторы кинулись выводить деньги с рынка.

Необычайно сильная волатильность наблюдается на рынках уже в течение нескольких недель. В этом месяце в среднем фондовый рынок ежедневно падал или рос на 4,9%. За последнее десятилетие этот показатель в среднем составлял 0,4%.

После того, как президент Трамп пообещал массивную помощь экономике, "Доу Джонс" вырос более чем на 5%, однако, по мере увеличения числа заражений коронавирусом, этот рост сменился падением, и в итоге индекс потерял почти весь прирост, накопленный за время президентства Дональда Трампа. Индекс S&P 500, который в значительной мере показывает эффективность частных пенсионных планов американцев, упал по сравнению с прошлым месяцем на 29,2%, хотя он все еще на 12,1% выше, чем в день выборов президента в 2016 году.

Падение S&P 500 было настолько резким, что торги в среду были остановлены на 15 минут. Индекс завершил день снижением на 5,2% после того, как ранее рухнул на целых 9,8%.

Авиакомпания Delta сообщила в среду, что она припарковала как минимум половину своих самолетов в связи с резким сокращением количества пассажиров, боящихся путешествовать. «Большая тройка» автопроизводителей Детройта решила закрыть свои североамериканские заводы, объяснив это мерами по защите рабочих. Нефтедобывающая компания Halliburton объявила, что в течение 60 дней в неоплаченный отпуск будут отправлены 3,5 тыс. рабочих, так как цены на нефть продолжают падать.

По мере остановки целых секторов экономики из-за мер по борьбе с пандемией инвесторы требуют от Конгресса, Федеральной резервной системы и других регуляторов по всему миру поддержать экономику до тех пор, пока она вновь не начнет нормально функционировать.

«Волатильность сохранится, – говорит Брайан Ник, главный инвестиционный стратег аналитической фирмы Nuveen. – Речь идет о вирусе, а не об экономической реакции».

В среду волна распродаж охватила рынки по всему миру. Американская эталонная нефть подешевела на 24%, упав ниже 21 доллара за баррель впервые с 2002 года. Европейские фондовые индексы потеряли более 4% после значительных потерь в Азии. Даже цены на долгосрочные казначейские облигации США, которые считаются одними из самых безопасных инвестиций, упали, когда инвесторы продали все, что могли, чтобы забрать наличность. Золото также подешевело.

На рынке облигаций обстановка не менее нервная. Инвесторы продают высококачественные облигации, чтобы получить наличность, руководствуясь тем, что именно такие бонды продать будет легче всего. Это парадоксальным образом давит на рынок, и цены идут вниз.

«Это действительно беспрецедентные события, нет такого адекватного исторического примера, с помощью которого можно было бы подтвердить наш прогноз», – говорится в отчете, представленном в среду экономистами «Дойче Банк» (Deutsche Bank).

При всей неопределенности и ранних свидетельствах того, что вирус затронул китайскую экономику гораздо сильнее, чем предполагалось ранее, в «Дойче Банк» предсказывают «серьезный глобальный экономический спад в первой половине 2020 года».

Однако все те же экономисты пока что прогнозируют, что котировки акций относительно быстро отыграют назад, причем ситуация начнет приходить в норму уже во второй половине этого года, отчасти – из-за массированной помощи, обещанной рынкам центральными банками и правительствами.