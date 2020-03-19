В Оксфорде научились определять коронавирус за полчаса

19.03.2020, 2:16, Новости дня

Исследователи из Оксфордского университета разработали новый метод экспресс-анализа на коронавирус нового типа, получение результата занимает полчаса, сообщили в учебном заведении.

Новая технология была разработана под руководством профессора Вэй Хуана и его коллеги Цуй Чжанфэна. Испытания проводились на базе исследовательского центра Оксфордского университета в китайском Сучжоу и одной из больниц в Шэньчжэне, первоначальные эксперименты осуществлялись в Соединенном Королевстве, передает ТАСС.

«Прелесть нового анализа заключается в том, как выявляется вирус, поскольку распознается именно РНК или фрагменты РНК SARS-CoV-2 (COVID-19). Методика уже включает в себя проверки на ложноположительный или ложноотрицательный результат и продемонстрировала высокую точность», – отметил профессор Вэй Хуан.

Согласно публикации исследователей на сайте универсистета, в настоящий момент анализы на РНК коронавируса нового типа занимают полтора-два часа. Преимуществом новой методики, помимо ее скорости, является также то, что определить результат можно невооруженным глазом и вне лаборатории (потенциально даже в домашних условиях). Кроме того, анализ позволяет выявить наличие заболевания на ранних стадиях, когда концентрация вируса в организме еще невелика. Ученые надеются, что благодаря этому новая методика позволит властям выявить больше больных и своевременно их изолировать, тем самым препятствуя распространению инфекции.

В настоящий момент исследователями ведется работа по разработке устройства для осуществления анализов и обработки результатов.

Напомним, 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа.

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