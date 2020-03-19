 

В Оксфорде научились определять коронавирус за полчаса

19.03.2020, 2:16, Новости дня

Исследователи из Оксфордского университета разработали новый метод экспресс-анализа на коронавирус нового типа, получение результата занимает полчаса, сообщили в учебном заведении.

Новая технология была разработана под руководством профессора Вэй Хуана и его коллеги Цуй Чжанфэна. Испытания проводились на базе исследовательского центра Оксфордского университета в китайском Сучжоу и одной из больниц в Шэньчжэне, первоначальные эксперименты осуществлялись в Соединенном Королевстве, передает ТАСС.

«Прелесть нового анализа заключается в том, как выявляется вирус, поскольку распознается именно РНК или фрагменты РНК SARS-CoV-2 (COVID-19). Методика уже включает в себя проверки на ложноположительный или ложноотрицательный результат и продемонстрировала высокую точность», – отметил профессор Вэй Хуан.

Согласно публикации исследователей на сайте универсистета, в настоящий момент анализы на РНК коронавируса нового типа занимают полтора-два часа. Преимуществом новой методики, помимо ее скорости, является также то, что определить результат можно невооруженным глазом и вне лаборатории (потенциально даже в домашних условиях). Кроме того, анализ позволяет выявить наличие заболевания на ранних стадиях, когда концентрация вируса в организме еще невелика. Ученые надеются, что благодаря этому новая методика позволит властям выявить больше больных и своевременно их изолировать, тем самым препятствуя распространению инфекции.

В настоящий момент исследователями ведется работа по разработке устройства для осуществления анализов и обработки результатов.

Напомним, 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о коронавирусном эксперименте над британской нацией.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.03 / Сборная Украины по теннису выиграла у Тайваня матч на Кубке Дэвиса

21.02 / Рада рассмотрела 1506 из 4018 поправок к законопроекту о рынке земли

14.02 / Сербия и Косово договорились о восстановлении железнодорожного сообщения

03.03 / Гончарук просит запретить Раде рассмотрение вопроса об отставке премьера – Окружной админсуд Киева

27.02 / Бывший посол Ирана в Ватикане умер от коронавируса

11.02 / Дзюба с Касаткиной сыграли в теннисбол с Кержаковым и Кузнецовой

06.03 / В группу риска вошли 38 российских банков

22.02 / Болгария выдаст Украине подозреваемого в убийстве Гандзюк

23.02 / Эксперты рассказали о задачах по регулированию искусственного интеллекта

22.02 / IBU завело дело на Касперовича из-за аккредитации

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска