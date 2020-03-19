Личное: Подлая душонка

19.03.2020, 2:10, Разное

Скажите мне честно, какой типаж вам более отвратителен: открытый мерзавец, признающий, что он — мерзавец, или подленькая душонка, обвиняющая в своих недостатках всех — родителей, супруга, детей, коллег и так далее?

Не спешите пока отвечать. Хочу показать вам всё на примерах.



Фото: Соцсети

На фото слева — Алла Борисовна Пугачёва. Отвратительная женщина, но, кроме кучи пороков, имеющая одно достоинство — честность.

Алла Пугачёва не скрывает, что ей откровенно плевать на всех. На вас, на зрителей, на власть, вообще на всё — даже на РЖД.

Что, быдло, вас возмутило, что я подъела к своему вагону на своём лимузине? Да срать на вас, транслирует Алла, и эта реакция, как ни странно, является хорошей позицией.

Пугачёва никого не обвиняет в своих неудачах. Напротив, она всегда демонстрирует обратное — она сама всё делает.

А то, что она ведёт себя порой как мерзавка, так и не отрицает этого, а потому — молодец!

А вот вам другой пример, тот, что на фото справа: Оксана Лаврентьева, которую имел толстосум, и только этим она известна.

На днях трололошка написала обличительный пост в соцсети для эскортниц: мол, я не виновата вообще, а во всём виноваты другие.

Позвольте процитировать, это важно:

«И очень хочется написать ко всему нижесказанному про тех женщин, которым все праведно и радостно кричат вслед «ШЛЮХА!!!!!» и «сама захотела».

Как вы думаете, откуда берутся женщины, которые телом, внешностью и соблазнением пробивают себе дорогу?

Они вырастают из девочек, вот тех, в комментах, которых дяди, папы, учителя в 5, 7, 12, 15 и дальше зажимали в углах, насиловали и склоняли к сексуальным действиям.

Чтобы женщина готова была «потерпеть» в обмен на роль, сумочку, содержание или чтобы взяли замуж, она где-то должна научиться терпеть и считать это нормой жизни.

Реакция на насилие у всех разная и если одни женщины всю жизнь потом боятся мужчин и секса в принципе и считают это грязью, другие начинают использовать секс как «основное оружие». Несчастны и те, и другие, просто «маска» разная.

На фотографии мне 14, и к этому времени я уже завела первого бойфренда и зажигала по полной. Решив, что ну вот просто я такая сексуальная, свободная, взрослая и раскрепощенная девушка, раз меня так все хотят. И я то уж точно ничего не терплю, я наслаждаюсь. Я жила в этой парадигме всю жизнь и считала, что у меня всё замечательно. Мужчины обожают меня, а я — их, и слава богу, ведь это в женщине — самое главное.

Сексуальность, которой я всю жизнь так гордилась и, что уж скрывать, с удовольствием пользовалась, оказалась бравадой за которой скрывалась та 12 летняя девочка, решившая не быть жертвой, а стать роковой соблазнительницей. Чтобы не бояться, не плакать, а рулить этим процессом самой. Но это так же ненормально, как фригидность.

Здоровый в полном смысле психически человек не сможет спать с продюсером за роль, не будет обслуживать мужа, чтобы не гулял, не станет манипулировать сексом в семейных конфликтах. Но это не его вина, это проблема общества, в котором подобное поведение считается нормой.

Нам всем надо прекратить обвинять и приложить усилия, чтобы построить мир, в котором секс не товар, а женщина не «мясо», которое в 35 можно поменять на мясо посвежее. Мир, в котором женщина может сказать НЕТ когда она не хочет и сказать ДА, когда хочет, не боясь быть бл-ю и шлюхой».

То есть, резюмирую: в свой сороковник Оксана не виновата! Друг папы зажал её в 12 лет в углу, потрогал писю, а она сделала вывод — этим органом можно пробиться в люди.Взяла эту самую писю наперевес и пошла ложиться под толстосума.

Не Оксана виновата, а папа, друг папы, толстосум и все те, кому она дала ради ништячков!

Трололошка не признаётся себе, что это был её личный выбор. Её поступки, её зона ответственности, а ищет себе оправдания! Я шлюха, не потому что шлюха, а потому что общество виновато! Испортили мне жизнь, это вы все — козлы!

Не знаю, как вам, но мне такие женщины омерзительны.

Ты не в состоянии сказать себе правду, что в своих грехах виновата сама? Ты, размахивая писей налево-направо, добывая себе ништяки, а виновата не ты, а общество?! В сорок лет обвинять родителей, что тебя там кто-то когда-то зажал в углу?!

Так вот, возвращаясь к моему вопросу, мы видим, что с обеих сторон у нас не очень хорошие люди.

Но если Пугачёва ничего и не отрицает, то вот Лаврентьева изо всех сил ищет, на кого бы повесить свою вину.

Так вот теперь ответьте мне откровенно, какой типаж вам более отвратителен: открытый мерзавец, признающий, что он — мерзавец, или подленькая душонка, обвиняющая в своих недостатках всех окружающих?