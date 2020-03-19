Администрация Трампа запросила на борьбу с коронавирусом 1,3 трлн долларов
19.03.2020, 2:08, Новости дня
Глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу не исключил, что американским властям потребуется свыше 1,3 трлн долларов на программу смягчения последствий распространения коронавируса в США.
По мнению Кадлоу, американская экономика достаточно сильна, чтобы власти имели возможность «заимствовать средства» из бюджета ради помощи «бизнесу и населению», передает ТАСС.
«Мы запросили пакет мер на сумму 1,3 трлн долларов. Если нам потребуется больше, то мы запросим больше. Во времена кризисов или войн не стоит беспокоиться о заимствованиях [из бюджета]», – сообщил глава Национального экономического совета Белого дома в интервью телеканалу Fox News.
Напомним, в понедельник ФРС обнулила базовую процентную ставку в рамках борьбы с последствиями влияния коронавируса на экономическую активность в США. Также, по словам президента США Дональда Трампа, ФРС решила потратить 500 млрд долларов на покупку гособлигаций США и 200 млрд долларов на приобретение ипотечных ценных бумаг.
В прошлую пятницу американский лидер Дональд Трамп ввел в Соединенных Штатах общенациональный режим ЧС в связи с пандемией коронавируса.
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