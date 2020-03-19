Рок истории

19.03.2020, 1:54, Разное

Genesis, Metallica, Glastonbury и другие

Genesis воссоединяться ради серии выступлений в Великобритании. Турне запланировано на ноябрь этого года, Фил Коллинз, Майк Резерфорд, Тони Бэнкс, участники оригинального состава группы, и сын Коллинза Ник выступят с десятью концертами. «Я полагаю, что все это довольно естественно. Фил закончил свое турне, которое длилось два с половиной года, на ударных играл его сын Ник. У нас не было никаких разногласий, просто настало время, когда мы решили поговорить друг с другом на эту тему. Мы по-прежнему близкие друзья, у нас достаточно творческих сил, и вот мы снова будем вместе!», – сказал Резерфорд. «Для меня это решение не было чем-то необычным, мы все так или иначе задумывались над этим в последнее время. Да, нам пришлось преодолеть кое-какие проблемы, хотя я приложу все свои силы, чтобы сыграть на ударных хотя бы несколько партий. Ник часто играет в моем стиле, когда хочет этого, я для него одна из самых уважаемых фигур среди многих других, несмотря на то, что я его отец», – рассказал Фил Коллинз. Коллинз уже в течение многих лет не может играть на ударных. «Чтобы сесть за ударную установку и сыграть хотя бы что-нибудь, мне приходится обворачивать руки специальной повязкой в течение двух часов», – признался он. В последний раз Genesis выступали вместе в 2007 году, когда группе исполнилось сорок лет.



Genesis во время концерта, 2007 год. Getty

Metallica открыла виртуальный клуб, участники которого получат возможность приобретать редкие записи группы, изданные на виниловых пластинках. В течение года The Metallica Vinyl Club планирует издать четыре специальных альбома. Стать членом клуба можно до 31 марта этого года. «Мы крайне рады были видеть возрождение пластинок на виниле и вспомнили то время, когда мы сами создавали свои коллекции альбомов, искали их везде, где только возможно, и общались с другими людьми, такими же, как мы, в поисках редких сокровищ», – говорится в обращении группы.



Matthew Baker/Getty Images

Организаторы Glastonberry, который в этом году должен пройти в пятидесятый раз, объявили о том, что пока они не видят причин, по которым эпидемия коронавируса может привести к отмене фестиваля. «Каждый год мы крайне тщательно планируем наше событие, делая абсолютно все для обеспечения безопасности людей и музыкантов. До очередного Glastonbury осталось меньше 15 недель, и мы продолжаем подготовку к его проведению. Сейчас мы каждый день сотрудничаем со всеми здравоохранительными организациями, и самым внимательным образом следим за развитием ситуации, связанной с эпидемией», – рассказал Эдриан Кумбс, один из организаторов.



Glastonbury, 2019 год. NME

Оззи Осборн станет главным героем новой игры под названием «Legend Of Ozzy». Цель игры состоит в том, чтобы собрать как можно больше крови для жизни Летучей мыши Оззи, убивая монстров и избегая волков, дьяволов и других страшных противников.



Kevin Winter/AMA2019/Getty Images

Foo Fighters объявили о том, что рок-фестиваль Jam, организованный группой в 2017 году, пройдет 4 июля в городе Лэндовер, штат Мэриленд. В нем примут участие Фарелл, Крис Степлтон, Band Of Horses, The Go-Gos и другие. Foo Fighters станут хедлайнерами фестиваля и выступят с специальным концертом, посвященным 25-летию группы и Дню Независимости.



Foo Fighters, 1995 год. Getty

Павел Костенко