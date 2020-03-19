Специалистами был предложен новый анализ крови для диагностики болезни Альцгеймера

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19.03.2020, 1:45, Новости дня

Новое исследование ученых показало, что диагностировать болезнь можно с помощью анализа крови. Такой способ позволит определять патологию на ранних стадиях.

В эксперименте международной группы ученых приняло участие 362 человека, возраст которых составил от 58 до 70 лет. 56 испытуемых имели болезнь Альцгеймера, у 190 – была диагностирована лобно-височная деменция, 47 – имели легкое когнитивное нарушение, а у 69 – не наблюдалось нейродегенеративных состояний. 

Образцы крови медики проверяли на белок pTau181, который вызывает формирование сгустков в мозге пациентов. Результаты анализа показали, что у людей, которые страдают болезнью Альцгеймера, уровни pTau181 были в 3,5 раза выше, чем у здоровых участников.



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