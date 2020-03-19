 

Физики из РФ приблизились к созданию неисчерпаемого источника энергии

19.03.2020, 1:45, Новости дня

Российскими физиками были описаны ионные процессы переноса тепла в сферическом токамаке. Результаты исследования ученых приближают их к решению задачи термоядерного синтеза.

Группа ученых проанализировала и описала процесс ионного теплообмена в плазме токамака “Глобус-М”. Выяснилось, что особенности физических процессов в плазме сферического токамака являются преградой для возникновения дополнительных потерь тепла по ионному каналу по причине турбулентности плазмы.

По словам специалистов, этот факт подтверждает то, что установка такого типа является достойной основой для создания компактного источника термоядерных нейтронов.



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