Совещание в Кемерове: куда пойдет кузбасский уголь

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19.03.2020, 1:34, Новости дня

Россия в этом году экспортирует 53 миллиона тонн кузбасского угля. В Кемерове обсудили планы по развитию отрасли, а заодно и расширению железнодорожных перевозок.

Сегодня делегация во главе с первым вице-премьером Андреем Белоусовым спустилась в шахту "Талдинская-западная-1" компании "Суэк" — крупнейшего российского производителя и экспортера угля.

Неформальная беседа продолжилась за обедом. Чем живут шахтеры, что их волнует Андрей Белоусов узнает не через третьи руки, а лично.

"Мы должны обеспечить этим людям достойную жизнь и зарплату. Это связано, прежде с всего, с вывозом угля на экспорт в восточном направлении, — говорит вице-премьер. — И вот собственно, почему я сюда приехал… мы предполагаем принять очень серьезные решения. А для этого нужно самому почувствовать немножко…".

С собой в шахту Андрей Белоусов взял министра транспорта Евгения Дитриха и главу РЖД Олега Белозерова, чтобы они прониклись шахтерским духом перед заседанием, на котором решался жизненно важный для отрасли вопрос: вывоз угля железнодорожным транспортом в восточном направлении. Совещание проходило за закрытыми дверями.

"Сделан очень важный прорыв: наконец удалось договориться по соглашению по вывозу угля. Восточное направление — самое востребованное угольными компаниями. С начала этого года есть проседание в один миллион тонн по сравнению с прошлым годом; договорились о том, что оно будет компенсировано", — сообщил Андрей Белоусов.

В присутствии первого Андрея Белоусова правительство Кузбасса и ОАО "РЖД" договорились о перевозке не менее 53 млн тонн угля в восточном направлении в 2020 году. Подписано и дополнительное соглашение о взаимодействии до 2035 года.

"… Это соглашение позволяет угольщикам иметь гарантию до конца года", — говорит Олег Белозёров,

В правительстве региона уверены, что компромисс, который был найден сегодня, позволит угольщикам Кузбасса по итогам этого года показать результат не хуже прошлогоднего.
 



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